Кратковременные дожди и до +24°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии в первой половине этой недели окажется тепло, однако ночью и утром ожидается туман. Днем столбик термометра окажется на отметке в +19..+24°С, в ночное время — +8..+13°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Местами пройдут кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Во второй половине недели установится дождливая погода. Температурный фон понизится и к ночи пятницы окажется на уровне +4..+9°С, днем — +11..+16°С. К выходным температура воздуха немного повысится.