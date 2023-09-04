Госэкспертиза одобрила возведение биокомплекса по утилизации отходов в Кургане

Главное управление государственной экспертизы одобрило строительство биологического комплекса по утилизации и обезвреживанию промышленных отходов. Соответствующее заключение опубликовано на сайте Единого реестра заключений.

Промышленный объект планирует построить по улице Щорса ООО «Научно-производственное предприятие “Рус-ойл”» (Курган). Биокомплекс займется очисткой отходов производства и потребления III-V классов опасности — нефтезагрязненных грунтов. В работе объекта задействуют микроорганизмы и беспозвоночные животные. По сведениям СМИ, объем инвестиций в создание биокомплекса был запланирован в объеме около 50 млн руб.

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