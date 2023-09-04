Стали известны цены билетов на авиарейсы из Перми в Ярославль, Барнаул и Нижний Новгород

На сайте пермского аэропорта появилась информация о прямых перелетах из Перми в Ярославль, Барнаул и Нижний Новгород. По этим маршрутам также поступили в продажу билеты. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на воздушном судне Bombardier. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

С 12 сентября по вторникам и пятницам будет осуществляться рейс из Перми в Ярославль. Стоимость билетов составит 5,8 тыс. руб., а время в пути — 1 час 50 минут. Из Ярославля в Пермь перелет будет быстрее на 10 минут.

Прямые перелеты в Барнаул начнутся с 13 сентября по средам и воскресеньям. Стоимость билетов — 8,9 тыс. руб. Время в пути из Перми в Барнаул составит 2 часа 50 минут, а обратно — 3 часа 10 минут.

Рейсы в Нижний Новгород организованы с 13 сентября по средам и четвергам. По этому направлению билеты стоят 5,1 тыс. руб., время в пути туда и обратно составит примерно 1 час 30 минут. Перелеты из Нижнего Новгорода в Пермь будут осуществляться по средам и пятницам.

Ранее краевой минтранс подвел итоги отбора авиаперевозчиков по субсидируемым маршрутам. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила три маршрута: Пермь — Нижний Новгород, Пермь — Барнаул и Пермь — Ярославль.