В Саратове выберут ремесленников года

Палата ремесел Саратовской области анонсировала начало VIII конкурса. Итоге подведут 25 декабря, уточнили в областном министерстве экономического развития.

К участию приглашают мастеров из числа физических лиц старше 18 лет, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области юридических лиц, а также юных ремесленников в возрасте 16-17 лет.

Заявку на участие можно подать до 30 октября. Оргвзнос не взимается. Участники и победители получат сертификаты, дипломы и ценные призы. Подробные условия опубликовали на сайте минэконома.

Дарья Васенина

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