Президент Турции Эрдоган вылетел на встречу с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Предварительно известно, что переговоры лидеров двух стран запланированы на 13:00.

Ожидается, что основной темой переговоров станет зерновая сделка и возможность поставок зерна в Африку через Турцию. Кроме того в ООН, по информации газеты Sabah, разработали пакет предложений, в который включено положение о снятии европейских ограничений с российских производителей продовольствия. Данный перечень также может стать одной из тем предстоящей встречи.

Анастасия Донскова

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