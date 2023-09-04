Президент Турции Эрдоган вылетел на встречу с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
Предварительно известно, что переговоры лидеров двух стран запланированы на 13:00.
Ожидается, что основной темой переговоров станет зерновая сделка и возможность поставок зерна в Африку через Турцию. Кроме того в ООН, по информации газеты Sabah, разработали пакет предложений, в который включено положение о снятии европейских ограничений с российских производителей продовольствия. Данный перечень также может стать одной из тем предстоящей встречи.
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