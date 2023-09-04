В Пензенской области пройдет фестиваль мордовской культуры с этнодискотекой

9 сентября в поселке городского типа Шемышейка Пензенской области пройдет V Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома», сообщила пресс-служба правительства субъекта РФ.

Фестиваль приурочен к 20-летию образования общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской области».

С 10 утра гости смогут побывать на «Мордовском подворье». Запланированы мастер-классы по изготовлению национальных блюд, фотовыставка «Мордва Пензенской области», пленэр «Мордовские зарисовки». На фестивале можно будет купить книги и сувениры, местную сельхозпродукцию.

На 11 утра намечено открытие фестиваля. Для гостей выступят артисты не только Пензенской области, но и Саратовской, Ульяновской, Республики Мордовия. На 18 часов запланирована этнодискотека.

«Специальный приглашенный гость фестиваля — одна из самых именитых и известных музыкальных команд финно-угорского языкового пространства России — арт-фолк-группа „Морденс“ из Саранска», — пообещали чиновники.

Дарья Васенина

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