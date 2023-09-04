Мужчина погиб и трое пострадали в перевернувшемся в Удмуртии автомобиле

Вечером 3 сентября на 24 км дороги, соединяющей столицу Удмуртии поселком Ува, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 23-летний водитель Great Wall не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии на месте скончался 52-летний пассажир автомобиля. Водитель, а также еще два его пассажира в возрасте 28 и 27 лет получили травмы.

Отмечается, что у водителя имелись признаками опьянения.