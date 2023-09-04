Волгоградские чиновницы пойдут под суд из-за путевок для безнадзорных детей

Чиновницы управления образования администрации Волжского в Волгоградской области предстанут перед судом за распределение детских путевок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. Последняя показала, что предназначенные для безнадзорных детей муниципальные путевки попали в распоряжение лиц, к данной категории не относящихся.

Так с августа 2019 по ноябрь 2020 года распоряжениями заместителя начальника отдела образования администрации Волжского было неправомерно предоставлено 66 льготных путевок на общую сумму порядка 2 млн руб. Среди получателей меры социальной поддержки оказались и дети сотрудников муниципалитета.

Вторая обвиняемая совершила аналогичные действия с ноября 2020 по июль 2021 года — в этом случае речь идет о 87 путевках на сумму порядка 3 млн руб.

Дело рассмотрит Волжский городской суд. В Прокуратуре отмечает, что фигуранты вину не признают.

Никита Маркелов

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