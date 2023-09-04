Суд в Ростовской области рассмотрит дело участников МОО «СССР»

В Неклиновский районный суд поступило уголовное дело участников признанной в России экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» (МОО «СССР»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Перед судом предстанут шестеро участников «СССР»: Олег Колесов, Елена и Александр Акулиничевы, Галина Морева, Лидия Тахматова и Мария Каменская.

Олег Колесов обвиняется в организации деятельности экстремисткой организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). По данным следствия, мужчина вступил в МОО «СССР» в 2017 году — еще до признания сообщества запрещенным. Он занял в структуре руководящую позицию, став главой Ростовской области РСФСР в составе СССР (врио).

Несмотря на запрет деятельности «СССР» , вступивший в силу по решению суда в 2019 году, Олег Колесов продолжал состоять в организации вербовать новых участников.

Другим пятерым фигурантом в вину вменяется участие в экстремисткой организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Преступный умысел участников состоял в не признании Российской Федерации и противодействии ее органам государственной власти. Фигуранты продолжали пропагандировать идеологию МОО «Союз Славянских Сил Руси» среди жителей Ростовской области, несмотря на запрет деятельности.

Анастасия Назарова