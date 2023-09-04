В Темрюке в суд направили дело мотоциклиста, насмерть сбившего отца с ребенком

В Темрюке в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту аварии с участием мотоциклиста, в которой погибли мужчина и малолетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 36-летний водитель мотоцикла днем 10 июля двигался по улице Розы Люксембург в Темрюке. При этом у мужчины не было прав на управление данным транспортным средством. Кроме того, водитель был нетрезв. На нерегулируемом пешеходном переходе, управляя мотоциклом Honda, мужчина сбил четырех человек. В результате аварии пятилетняя девочка и ее 46-летний отец погибли на месте происшествия. Тяжкие травмы получила 46-летняя женщина.

Водителя мотоцикла заключили под стражу. В случае доказательства вины злоумышленника в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Анастасия Донскова

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