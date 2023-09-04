Архитекторы представили проект перестройки площади Первой пятилетки

Архитектурное бюро Fish совместно с кафедрой Городского строительства Института строительства и архитектуры (УрФУ) представило проект новой площади Первой пятилетки на Уралмаше. Разработчики предлагают убрать трамвайное кольцо, заменив его на прямую линию трамвая и скорректировать трассировку так, чтобы «вернуть площадь пешеходам», то есть соединить ее с тротуаром.

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Проект предусматривает сохранение овальной формы площади. На месте трамвайной развязки хотят сделать «контактный музей» старых трамваев, туда же перенесут остановку транспорта, чтобы задействовать больше пространства для общественных активностей. Согласно проекту, площадь должна стать площадкой для проведения мероприятий и принять часть событий, происходящих на площади 1905 года. Для мероприятий районного масштаба предлагается задействовать продолжение бульвара Культуры, а для городских событий – перекрывать проспект Орджоникидзе и задействовать полностью овальное пространство площади.

Лабораторный корпус команда архитекторов предлагает превратить в физкультурно-оздоровительный центр, а здание по адресу Ильича, 2 реконструировать и превратить в офисный центр. Также совместно с УЗТМ планируется разместить на площади арт-объекты красного цвета в форме кругов, квадратов и крестов, которые будут передавать индустриальную тематику. Краснознаменную группу поместить на угол улиц Машиностроителей и Ильича.

Пока концепция не имеет сметы и технических расчетов, но содержит под собой исследование, которое позволит разработать полноценный проект, как только к нему появится интерес, заявили авторы. До 30 августа с концепцией можно познакомиться на уличной выставке в парке Уралмаш, а подробное описание будет представлено на сайте проекта площади Первой пятилетки.

Анна Капустина

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