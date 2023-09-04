Директора детского лагеря в Увельском районе будут судить за гибель двух рабочих

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела директора оздоровительного лагеря, по вине которого двое рабочих погибли при очистке канализационного колодца. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщают в региональном управлении СК России. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

По версии следствия, в августе прошлого года директор детского оздоровительного лагеря в Увельском районе, стремясь сэкономить, поручил 19-летнему разнорабочему очистить водозаборный колодец на территории учреждения. При этом очистка колодца не входила в обязанности последнего. Тот взял себе в помощники своего знакомого, у которого была бензиновая мотопомпа, и своего младшего брата. При этом руководитель лагеря не провел им инструктаж, не обеспечил средствами коллективной и индивидуальной защиты, необходимым инструментом и не проверил соблюдение ими требований безопасности при выполнении работ.

В ходе работ из-за нехватки мощности мотопомпы 19-летний рабочий, не имевший страховки, спустился с ней на несколько метров в колодец. Он запустил аппарат и начал выкачивать жидкость, но вскоре насмерть отравился выхлопными газами.

«Несовершеннолетний брат потерпевшего для оказания помощи спустился в колодец, где в короткий промежуток времени, получив острое отравление окисью углерода, также перестал подавать признаки жизни»,— дополняют в региональном управлении СКР.

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