Минсельхоз Башкирии отмечает нехватку хранилищ для собранного урожая

Башкирия, как и в прошлом году, испытывает дефицит зернохранилищ. Об этом заявил вице-премьер — глава республиканского минсельхоза Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве.

В настоящее время намолочено 2,5 млн т зерна, на полях остается еще около 1 млн т, сообщил господин Фазрахманов. Кроме этого, на складах хранится еще 1,5 млн т рекордного урожая прошлого года. По словам вице-премьера, в текущем году Башкирия полностью заполнит элеваторы и зернохранилища.

Склады Башкирии рассчитаны на размещение около 4 млн т зерна, ранее сообщалось о необходимости увеличить их мощности.

Наталья Балыкова

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