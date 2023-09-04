Уфа оказалась в конце рейтинга городов-миллионников по карьерным возможностям

Среди 16-ти городов-миллионников Уфа заняла 11 место в рейтинге лучших городов для карьеры, составленном SuperJob. Исследование составлялось по результатам опросов 20,5 тыс. городских жителей.

Уфу лучшим для карьеры назвали 25% опрошенных горожан. Отрицательно ответили 52% респондентов, еще 23% затруднились ответить, сообщает пресс-служба SuperJob.

Первое место рейтинга заняла Москва, где положительно карьерные перспективы оценили 70% опрошенных. На втором месте — Санкт-Петербург (57%), на третьем — Екатеринбург (40%).

Последнее место рейтинга занял Волгоград (15%).

За прошедшие годы отношение уфимцев к карьерным возможностям менялось в худшую сторону. Так, в 2018 году свой город лучшим для построения карьеры считали 49% опрошенных.

Влада Шипилова

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