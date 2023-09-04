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В Ростове 3 сентября прошли празднования в честь Донской иконы Божьей Матери

В Ростовской области 3 сентября прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко дню Донской иконы Божьей Матери, покровительницы донских казаков. Богослужение прошло в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Торжественную литургию отслужил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Затем верующие прошли крестным ходом по Соборной площади. На богослужении присутствовали губернатор региона Василий Голубев, полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

«Веками чудотворная икона Божией Матери хранит наш народ, наших воинов, которые и сейчас защищают свою Родину. Мы помогаем нашим защитникам совместно с Донской митрополией — центром духовной жизни региона»,— цитирует пресс-служба слова Василия Голубева, обращенные к прихожанам.

После службы глава области встретился с представителями Донской митрополии для обсуждения вопроса развития общины и сотрудничества с властями региона.

День Донской иконы Девы Марии церковь отмечает 1 сентября. Дата связана с празднованием победы русских воинов в Куликовской битве 1380 года, когда Дмитрий Донской одержал победу над войсками ордынского темника Мамая. Казаки, участвовавшие в битве, принесли с собой икону Богородицы из Благовещенской церкви городка Сиротина.

После победы в битве образ хранился в Московском Кремле, а позже был перенесен в Донской монастырь на Куликовом поле. С 2010 года день Донской иконы Божией Матери является главным праздником российского казачества. В Ростов-на-Дону в 2015 году была передана точная копия иконы.

Анастасия Назарова

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