Троих уфимцев будут судить за разбойное нападение на магазин электронной техники

Прокуратура Октябрьского района Уфы направила в районный суд уголовное дело в отношении троих уфимцев — 35-летнего Ильнура Гареева, 31-летнего Рустама Валиева и 24-летнего Артема Афанасьева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в разбое, совершенном организованной группой (чч. 3, 5 ст. 33, пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Как сообщила пресс-службы прокуратуры Башкирии, с февраля по апрель текущего года члены группировки, запланировав разбойное нападение на магазин по продаже техники «Технолаб» на улице Маршала Жукова, изучили график его работы, приобрели игрушечные пистолеты и пластиковые стяжки.

Артем Афанасьев был сотрудником «Технолаба».

Утром 22 апреля преступники ворвались в магазин, находившихся в помещении директора и сотрудника «Технолаба» связали, предварительно распылив в их лица перцовый спрей. Из сейфа магазина нападавшие забрали 4,8 млн руб., а также семь смартфонов стоимостью около 300 тыс. руб.

Обвиняемые признали вину, отметили в прокуратуре республики.

Ранее одного из членов группировки — 33-летнего Ильмира Басареева — суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. руб.

Олег Вахитов

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