Глава Башкирии поручил построить школу в Демском районе Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики найти участок для строительства школы в Демском районе Уфы. На совещании в правительстве в понедельник, 4 сентября, он сообщил, что территория, на которой ранее планировалось возвести общеобразовательное учреждение, оказалось для этого неподходящей. Однако «район бурно развивается, в нем много молодых семей», которые «просят школу», поэтому строить учебное заведение необходимо, заявил Радий Хабиров.

Глава региона также предложил «отрезать» участок от территории Уфимского колледжа радиоэлектроники, чтобы разместить на нем физкультурный объект.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте