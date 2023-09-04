Челябинская компания недоплатила 12 млн рублей таможенных платежей

В Челябинске компания, реализующая контрольно-измерительные устройства и приборы, уклонилась от уплаты в федеральный бюджет таможенных платежей на 12 млн руб. Недоимку выявили сотрудники Челябинской таможни, сообщают в ведомстве.

Установлено, что компания ввозила и продавала продукцию под определенным товарным знаком, при этом не включала в таможенную стоимость лицензионные платежи. Тем самым организация занижала размер платежей.

«Согласно п. 7 ст. 40 Таможенного кодекса ЕАЭС лицензионные платежи необходимо включать в таможенную стоимость, которая является основой для исчисления таможенных платежей. Для этого должны выполняться два условия: платежи относятся к ввозимым товарам, и без интеллектуальной собственности запрещено реализовывать продукцию», – комментирует исполняющий обязанности заместителя начальника Челябинской таможни Денис Цымбал.

Компания пыталась обжаловать решения Челябинской таможни в арбитражном суде региона. В удовлетворении иска было отказано.

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