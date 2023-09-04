На улице Куйбышева началось тестирование новых трамвайных путей

В Перми началась обкатка трамвайных путей на ул. Куйбышева на участке от стадиона «Динамо» до ул. Белинского. Решение о запуске регулярного движения будет принято по результатам обследования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

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В ходе тестовых поездок предстоит обследовать пути на наличие возможных дефектов, а также провести полноценную обкатку участка. После запуска движения весь цикл работ, в том числе по обустройству контактной сети и остановочных пунктов, планируется завершить в осенний период без остановки трамвайного движения.

Сейчас на участке выполнены работы по укладке путей и их сварке. Продолжается обустройство высоких платформ, реконструкция контактной сети и опор, установка новых павильонов и ограждения на остановочных площадках. Работы проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь».

Напомним, масштабная модернизация трамвайной системы Перми ведется в рамках трехстороннего договора между инвестором, краевыми и городскими властями. Планируется отремонтировать 35 км путей, реконструировать тяговые подстанции и депо «Балатово», а также закупить 44 новых трамвайных вагона.