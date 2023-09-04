Кубань вошла в ТОП-20 регионов по расходам населения на коммуналку

Краснодарский край занял 18-е место в рейтинге регионов по расходам населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Исследование опубликовало «РИА Новости».

Средняя сумма, которую одна условная кубанская семья тратит на коммуналку по итогам 2022 года составила 4,5 тыс. руб. Расходы снизились за год на 0,2 процентных пункта. Потребительские расходы среднестатистической кубанской семьи на ЖКУ и топливо составляют 8,9%.

Адыгея находится на 15 месте рейтинга. Жители республики в среднем тратят на ЖКУ 3,8 тыс. руб., в Крыму — 3,7 тыс. руб. (45 место), в Севастополе — 3,3 тыс. руб. (3 место).

Дешевле всего в РФ коммунальные платежи обходятся жителям Дагестана (3,6 тыс. руб.), дороже всего — Магаданской области (9,7 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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