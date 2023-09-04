Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговор жителю Челябинской области, обвиняемому в призывах к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. с лишением права заниматься администрированием сайтов в течение двух лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что с сентября по ноябрь 2022 года южноуралец «в целях противодействия проводимой частичной мобилизации» разместил информационные материалы с призывами в телеграм-чате, который администрировал лидер признанной на территории России террористической и запрещенной организации «Артподготовка». В том числе житель Челябинской области призывал совершать террористические акты в отношении органов власти и применять насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

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