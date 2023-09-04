В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

Ограничение движения транспорта будет временно введено в Самаре на трех улицах в четверг, 7 сентября. Оно будет действовать с 15:00 до 18:30 (MSK+1). Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

Транспорт в указанный период не сможет ездить по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд к ул. Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2 и по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м. Ограничение движения будет введено из-за проведения городского первенства по велоспорту.

Также с 6:00 до 18:30 7 сентября на этих участках улиц вводится запрет на остановку и (или) стоянку транспорта. Помимо прочего, в это время отменят движение автобусов по муниципальному маршруту № 83 «ул. Ташкентская – Жилой комплекс "Лесная поляна"».

Георгий Портнов