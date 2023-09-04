В Орле снова никто не выкупил с торгов нежилые помещения у мэрии за почти 38 млн рублей

Очередные торги по продаже принадлежащих властям Орла нежилых помещений не состоялись из-за отсутствия заявок. Это следует из аукционной документации.

На торги выставлялись шесть объектов общей площадью 698,5 кв. м. Общая начальная цена лотов составляла 37,6 млн руб.

Самым дорогим стал павильон площадью 26,5 кв. м на левом берегу Оки с земельным участком на 1,7 тыс. кв. м, его оценили в 8,9 млн руб. Менее всего стоило помещение на улице Матросова на 47,8 кв. м — 3 млн.

Также на торги выставлялись помещения на улицах Адрианова (120 кв. м за 7,3 млн), Карачаевской (131,5 кв. м за 6 млн), Коммуны (141,2 кв. м с участком на 512 кв. м за 5,1 млн) и Машиностроительной (108,8 кв. м за 4,3 млн).

Мэрия безуспешно пытается продать эти объекты с 2022 года. Имущество снова выставлено на торги по тем же ценам. Заявки на аукцион принимаются до 2 октября, подведение итогов намечено на 4 октября.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте