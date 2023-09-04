В 2023 году в Казани станет на 7% светлее

В Казани в этом году станет на 7% светлее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

До конца года в городе установят более 8 тыс. светильников. В данный момент количество светоточек в городе превышает 111 тыс. Всего используются 3,2 тыс. км сетей.

В частности, по программе «Наш двор» в Казани установят 2,2 тыс. опор и 3,3 тыс. светильников. На эти цели выделили почти 200 млн руб. Еще 911 светильников и 583 опоры установят по программе «Ремонт дорожно-уличной сети» в 2023 году. Свыше 1 тыс. новых светоточек появятся в ходе строительства Вознесенского тракта, еще 2,4 тыс. — за счет реконструкции Горьковского шоссе.

"Ъ-Казань"