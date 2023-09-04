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Сборная Литвы по баскетболу под руководством экс-тренера «Пармы» обыграла США на чемпионате мира

В Индонезии, Японии и Филиппинах проходит чемпионат мира по баскетболу. В заключительном матче группы J сборная Литвы обыграла США со счетом 110:104. Тренирует прибалтов Казис Максвитис, который с июня 2019 года по февраль 2022-го руководил пермским баскетбольным клубом «Парма». При этом пермский клуб, пользуясь положением в контракте, в 2020 году не дал господину Максвитису возможности возглавить национальную сборную Латвии. Об этом стороны договорились только в 2021 году.

Фото: Единая Лига ВТБ

Фото: Единая Лига ВТБ

На нынешнем чемпионате мира по баскетболу литовская сборная одержала пять побед подряд и стала победителем группы J. Американцы, проигравшие одну встречу, вышли в плей-офф со второго места.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября.

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