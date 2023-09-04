Жителей Удмуртии предупредили об участившихся взломах мессенджеров

В Удмуртии участились случаи мошенничества в мессенджерах WhatsApp и Telegram, сообщает пресс-служба МВД по республике. Действуют преступники по одной схеме: получают доступ к личному кабинету пользователей в приложении оператора, настраивают переадресацию сообщений и взламывают аккаунты. Затем мошенники начинают спам-рассылку с просьбой одолжить деньги или перейти по фишинговой ссылке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ведомстве жителей призывают быть бдительными и защищать свои учетные записи, а также всегда перезванивать знакомому в случае таких просьб.