В Тутаевском районе в ДТП пострадал 5-летний ребенок

В Тутаевском районе Ярославской области столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло 3 сентября в 21:15 на 29 км дороге «Ярославль — Рыбинск» в Тутаевском районе. За рулем машины Hyundai Elantra находился 31-летний мужчина, грузовым автомобилем IVECO управлял 44-летний мужчина. В результате столкновения машин водителя грузовика госпитализировали, а водитель и 5-летний пассажир легкового нуждаются в амбулаторном лечении.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова