Объем выдачи ипотеки на ИЖС в Челябинской области вырос на 30%

В январе-августе жители Челябинской области оформили ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму 650 млн руб. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в банке «Дом.РФ».

Среди регионов России ощутимее всего объем выдачи ипотеки на ИЖС вырос в Новосибирской и Ленинградской областях — в 3 и 2,5 раза соответственно. Следом идут Московская область (в 2,3 раза) и Красноярский край (в 2 раза). В целом по РФ показатель увеличился в два раза, до 27 млрд руб.

«ИЖС – один из наиболее быстрорастущих сегментов, ипотечный спрос на него стабильно высокий. Во многом он стимулируется поддержкой государства, а также усилиями банков, улучшающих свои продукты. Это повышает доступность индивидуального жилья в стране», — отмечает заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

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