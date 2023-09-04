Жителя Кодинска осудят за убийство двух девочек-подростков 20 лет назад

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве двух 16-летних девушек в июне 2000 года в Кодинске. Злоумышленник был задержан только в марте текущего года, сообщает региональный СК РФ.

В вечернее время подростки пришли в гараж к знакомому, которому на тот момент было 19 лет, с требованием вернуть долг в 800 руб. Не желая отдавать деньги, в ходе возникшего конфликта, обвиняемый нанес девушкам несколько ударов кувалдой по голове. От полученных травм подростки скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант спрятал их тела в глубокую яму, которая находилась рядом с гаражом.

В ходе допроса он признался в убийстве, на месте преступления правоохранители нашли костные останки погибших, а также их личные вещи в яме на глубине 5,5 метров. В настоящее время дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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Александр Киселев