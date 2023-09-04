19% жителей назвали Ижевск лучшим городом для карьеры

В столице Удмуртии 19% опрошенных жителей назвали свой город лучшим для построения карьеры. Отметим, что в прошлом году 29% ижевчан назвали свой город лучшим для карьеры, в 2021 — 32%, в 2020 — 35%. Как сообщает пресс-служба SuperJob, в этом году 65% ижевчан выступили против такого мнения, а 16% респондентов воздержались от ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Москва, где семь из десяти жителей видят лучшие возможности для роста по служебной лестнице. Санкт-Петербург оказался на второй позиции в рейтинге — 57%. При этом ни один из городов больше не смог преодолеть 50%-ный барьер в рейтинге лучших городов для карьеры.