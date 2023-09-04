Доля расходов на ЖКУ среди татарстанцев в 2022 году составила 9%

В Татарстане доля расходов на ЖКУ составила 9,1% по итогам 2022 года, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан занял 21-е место среди субъектов РФ с наибольшей долей расходов семьи на ЖКХ. В 2022 году средние затраты на данные услуги составили 4,2 тыс. руб.

Возглавили рейтинг Магаданская область (13,7%), Камчатский край (13,5%) и Чукотка (13,4%). Наименьшие затраты на ЖКУ зафиксированы в Дагестане (6,2%), в Курской области (6,6%) и в Севастополе (6,7%).

В РФ в среднем доля затрат на ЖКУ в прошлом году варьировалась от 6,2% до 13,7%.

"Ъ-Казань"