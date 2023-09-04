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Двое жителей Удмуртии погибли при пожаре в частном доме в деревне

В деревне Калашур в Киясовском районе Удмуртии 4 сентября произошел пожар в частном одноэтажном доме. В результате происшествия погибли женщина и мужчина 1957 и 1975 годом рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Еще один мужчина сумел самостоятельно покинуть загоревшийся дом.

В результате огонь уничтожил кровлю, имущество и внутреннюю отделку дома, а также повредил стены. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. К ликвидации привлекались 22 человека и 11 единиц техники.

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