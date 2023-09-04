В Приморье от дорог остаются отрезанными 12 населенных пунктов

По состоянию на 4 сентября, в Приморском крае из-за переливов дорог и повреждения мостов отсутствует транспортное сообщение с 12 населенными пунктами. Число отрезанных от дорог сел за последние дни значительно сократилось — ранее невозможно было проехать к 37 населенным пунктам.

«Пока еще недоступно движение в Краснояровку Яковлевского округа, Поляны и Мартынову Поляну Дальнереченского района, Покровку, Саровку, Новокрещенку, Метеоритный, Измайлиху, Лимонники Красноармейского округа, Подгорное Кировского района, а также Фурманово и больницу "Евгеньевская" Ольгинского округа»,— сообщает сегодня пресс-служба правительства Приморья.

По данным ГУ МЧС по региону, продолжают работать четыре лодочные переправы в Красноармейском районе и в Дальнереченском городском округе. В пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека, в том числе 29 детей. На территории десяти муниципальных образований края остаются подтопленными: 119 жилых домов и 601 придомовая территория.

Накануне, поздно вечером, на совещании под председательством полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева было заявлено, что всего от наводнений в Приморье пострадали 23 муниципалитета, в 105 населенных пунктах было подтоплено 5620 жилых домов и 10 255 приусадебных участков, повреждено 46 мостов. От наводнения пострадало более 44 тыс. жителей края. Ущерб региону властями Приморья предварительно оценивается в 7 млрд руб.

В Приморском крае с начала августа фиксируются наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня.

Алексей Чернышев, Владивосток