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Коммерсантъ FM
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В Приморье от дорог остаются отрезанными 12 населенных пунктов

По состоянию на 4 сентября, в Приморском крае из-за переливов дорог и повреждения мостов отсутствует транспортное сообщение с 12 населенными пунктами. Число отрезанных от дорог сел за последние дни значительно сократилось — ранее невозможно было проехать к 37 населенным пунктам.

«Пока еще недоступно движение в Краснояровку Яковлевского округа, Поляны и Мартынову Поляну Дальнереченского района, Покровку, Саровку, Новокрещенку, Метеоритный, Измайлиху, Лимонники Красноармейского округа, Подгорное Кировского района, а также Фурманово и больницу "Евгеньевская" Ольгинского округа»,— сообщает сегодня пресс-служба правительства Приморья.

По данным ГУ МЧС по региону, продолжают работать четыре лодочные переправы в Красноармейском районе и в Дальнереченском городском округе. В пяти пунктах временного размещения находятся 144 человека, в том числе 29 детей. На территории десяти муниципальных образований края остаются подтопленными: 119 жилых домов и 601 придомовая территория.

Накануне, поздно вечером, на совещании под председательством полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева было заявлено, что всего от наводнений в Приморье пострадали 23 муниципалитета, в 105 населенных пунктах было подтоплено 5620 жилых домов и 10 255 приусадебных участков, повреждено 46 мостов. От наводнения пострадало более 44 тыс. жителей края. Ущерб региону властями Приморья предварительно оценивается в 7 млрд руб.

В Приморском крае с начала августа фиксируются наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня.

Алексей Чернышев, Владивосток

Фотогалерея

Последствия ливневых дождей в Приморье

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Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

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Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

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