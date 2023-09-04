В Свердловской области отправили на лечение бабушку, выбросившую правнука в окно

В Кушве (Свердловская область) пенсионерку, выбросившую в окно трехлетнего правнука, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Ранее в отношении 71-летней женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 октября 2022 года. Пьяная пенсионерка, которая была в своей квартире на втором этаже, столкнула правнука с подоконника балкона. Ребенок пролетел более пяти метров и упал на землю, получив травмы головы и туловища.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в полицию обратилась соседка пенсионерки, которая услышала крики во дворе дома. Женщину полицейские обнаружили в ее же квартире, она никуда скрываться не стала. Мальчик был госпитализирован.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что пенсионерка страдает психическим расстройством, в связи с чем она не могла осознавать опасность своих действий и руководить ими.

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