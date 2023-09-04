«Главное, что не Америка»

Индия отправила миссию к Солнцу. Станция Aditya-L1 какое-то время будет вращаться на околоземной орбите, а после отправится к точке Лагранжа. Это уже второй успешный индийский запуск за последний месяц. Луноход «Чандраян-3» продолжает в настоящее время исследовать поверхность спутника Земли. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия рискует проиграть глобальную конкуренцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Индия продолжает радовать своими космическими успехами. Мало им Луны, так они еще и к Солнцу запустили миссию — будут изучать ближайшую к нам звезду, потоки частиц исследовать. И на достигнутом они останавливаться не собираются, планы имеют весьма амбициозные — и дальше покорять просторы Вселенной.

К слову, луноход «Чандраян-3» сообщил нам, что не все хорошо на спутнике земном — видимо, рано там участки покупать. А то мы уж было засобирались. Как же все это им удалось? Вот сумели объединить усилия, и стало получаться. Отмобилизовались в хорошем смысле этого слова. Такой вот у них приоритет государственной политики.

Мало того, есть еще один интересный факт — индийская космическая программа, оказывается, самая дешевая в мире. Да, мало платят инженерам и простым рабочим, но они и работают не из-под палки. И вот результат, и наука в Индии развивается — есть своя Кремниевая долина в Бангалоре. Так что пройдет какое-то количество времени, смогут индусы и Америку потеснить, в частности, в области науки и космических исследований — очень даже хорошая конкуренция.

Вот на этом, пожалуй, можно вернуться в Россию. Создавали-создавали мы свою силиконовую, кремниевую и многие другие долины, но как-то не очень в этом смысле продвинулись. Сейчас все разговоры только о том, что специалистов категорически не хватает, а иные и за кордон все норовят уехать. Впрочем, есть кластеры — странное какое-то слово, явно нерусское — долина как-то лучше звучит даже с идеологической точки зрения. Главное, чтобы результат был. Он в принципе есть, но, видимо, хочется большего.

И есть ли в современной России корневая идея? Может быть, и есть, но это явно не космос. Когда про него говорят, почему-то улыбки у людей на лицах возникают. Вот «Луна-25» упала, а до этого «Фобос-Грунт», и никто почему-то не удивлен. Странные вещи какие-то происходят.

Вот говорят — причина 90-е — тогда либералы все развалили. Теперь-то, конечно, мы с колен встали. Но, понимаете, наследие прошлого все никак не удается преодолеть. Позвольте, на дворе 2023 год, какие 90-е? Так можно и на наследие царского режима жаловаться, на безграмотность всеобщую.

Как бы то ни было, локомотивом экономики у нас вроде бы назначили строительство. Это, конечно, хорошо, но на объединяющую идею как-то не очень тянет. Нужно в первую очередь для себя определиться — нам космос нужен или нет? С одной стороны, вроде бы нужен. А, с другой, вроде бы и не особенно.

А если так, зачем тогда удивляться, что наши космические корабли уже не бороздят просторы Вселенной. И даже Индию вперед пропускаем, и Китай тоже. И главное, что это не только космоса касается, вот в чем беда.

Есть опасность проиграть глобальную конкуренцию. И здесь уже на 90-е точно не спишешь. Так что остается радоваться за индийских товарищей — молодцы — даешь Марс и Венеру. Главное, что не Америка, а все-таки дружественная страна туда полетит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".