Красноярца судят за попытку поджога пункта сбора помощи участникам СВО

Советский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела жителя Красноярска Павла Олейникова, которому предъявлено обвинение в покушение на уничтожение имущества (ст. 30, ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый искал работу через интернет. Неустановленное в ходе следствия лицо в мессенджере Telegram предложило ему поджечь имущество, принадлежащее муниципальной организации в Советском районе, обещая заплатить. В ночь на 6 марта красноярец, говорится в деле, разбил окно и забросил внутрь помещения заранее приготовленную емкость с горючей смесью. Однако довести свой план до конца ему не удалось, так как очаг возгорания был замечен и потушен.

В результате, говорится в деле, муниципальному учреждению в лице мэрии Новосибирска причинен ущерб на общую сумму 124,7 тыс. руб. Подследственный свою вину в предъявленном обвинении признал, уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 марта неизвестный поджог помещение координационного центра «Активный город» на улице Новоморская, где был организован сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала, начальник отдела общественных связей и информации администрации Советского района Дина Вагина. По ее словам, в ночь на 6 марта злоумышленник разбил окно и бросили бутылку с зажигательной смесью и ветошью. На сигнал сработавшей сигнализации оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Охранники забросали огонь снегом.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев