Инспекторы ДПС в Удмуртии доставили в больницу раненного мужчину

В селе Завьялово в Удмуртии сотрудники ДПС оказали помощь пострадавшему от электроинструмента мужчине. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, при патрулировании к инспекторам обратилась женщина-водитель, которая отвозила мужа с пораненной рукой в больницу. Однако она не знала, где находится ближайшее учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

У мужчины было сильное кровотечение. Автоинспекторы приняли решение экстренно доставить пострадавшего с женой в районную больницу. Для этого один из полицейских сел за руль автомобиля жителей, а второй инспектор сопровождал транспорт.

Благодаря этому мужчине своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.