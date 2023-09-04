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В двух поселениях Крыма уничтожат взрывоопасные снаряды

В поселке городского типа Октябрьское и в Старом Крыму РК проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов днем 4 сентября. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В Октябрьском работы продлятся в период с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму — с 11:00 до 13:00.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации»,— говорится в сообщении.

Уничтожение взрывоопасных боеприпасов в Крыму проводят регулярно. Ранее аналогичные работы провели в пгт Октябрьское, Старом Крыму и в Керчи 1 сентября.

Анастасия Донскова

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