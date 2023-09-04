Следователи в Башкирии устанавливают обстоятельства гибели ребенка при пожаре

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии начал проверку по факту пожара, в котором погиб трехлетний ребенок.

Установлено, что 3 сентября в деревне Новобалтачево Чекмагушевского района двое детей трех и пяти лет во время игры в частном доме нашли газовую горелку и случайно подожгли сено. Огонь распространился на дворовые постройки. Трехлетняя девочка спряталась в бане. Ее нашли погибшей во время тушения пожара.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе даст оценку родителям в части надлежащего исполнения ими своих обязанностей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Влада Шипилова

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