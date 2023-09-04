IT-специалисты из Удмуртии взяли льготную ипотеку на 1,3 млрд рублей

В Удмуртии 241 специалист из IT-сферы взял льготную ипотеку с начала 2023 года. Общая сумма полученных средств превысила 1,3 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отметим, что условия для получения IT-ипотеки изменились. Получить ее по-прежнему могут жители в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют уровень оплаты труда в размере 70 тыс. руб. до вычета НДФЛ. Однако в настоящее время специалисты в возрасте до 35 лет могут не подтверждать минимальный уровень зарплаты. Необходимо также работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита минимум 5 лет.