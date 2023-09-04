Возбуждено дело об уклонении от налогов комбината молпродуктов на 600 млн рублей

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает сайт управления, дело находится в производстве третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2019-го руководство компании незаконно включало в налоговые декларации сведения о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10%. Фактически, как считают следователи, ООО должно было платить налог по ставке 20%. Компания также «включила в вычеты по налогу на добавленную стоимость первичные бухгалтерские документы от организации, не ведущей реальную предпринимательскую деятельность и якобы поставившей товар». В результате бюджету был причинен ущерб в размере 600 млн руб. Подозреваемых и обвиняемых по делу на данный момент нет.

Весной этого года в СУ СКР было возбуждено уголовное дело по факту уклонения Юговского комбината от налогов на сумму около 80 млн руб. Расследованием также занимается третий отдел по расследованию особо важных уголовных дел.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае.