В офисе челябинского МУП «ПОВВ» прошли обыски

В Челябинске сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета РФ провели обыски в офисе муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ). Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Аналогичные следственные действия сотрудники региональных управлений ФСБ и СК провели в офисе ООО «Водоконалсистемы» и у директора этой компании Павла Ефимова. В отношении последнего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По сведениям источника, оно связано с махинациями с бюджетными деньгами. По версии следствия, МУП «ПОВВ» заключало подрядные договоры с ООО «Водококаналсистемы». Работы по контрактам принимались, несмотря на то, что они исполнялись не полностью.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте