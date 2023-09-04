Пермский цирк сменит фасад

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания Пермского государственного цирка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

В ходе реконструкции здания планируется полностью заменить наружные витражные конструкции. В облицовке фасада будет использоваться керамический гранит и алюминиевые композитные панели в двух цветах: серо-белый и графитовый серый с эффектом «металлик» на поверхности. Композиция фасада будет состоять из простых, функциональных форм и натуральных оттенков. Колерный паспорт обновленного здания цирка предусматривает также динамичную архитектурную подсветку с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.