В Томской области цена на хлеб в сентябре может вырасти до 20%

В Томской области ожидается рост цен на хлеб из-за повышения цен на производство продукта. Ряд пекарен региона заявили, что изменение стоимости произойдет в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В цене поднялись мука, сахар, маргарины, начинки, фонд оплаты труда вырос, налоговая нагрузка увеличилась, горюче-смазочные материалы выросли в цене, дизтопливо. Если не повышать стоимость продукции, то будем работать себе в убыток. Повысим примерно на 10-20%. Рост коснется и дрожжевого, и бездрожжевого хлеба", – сообщили «Томские пекарни» (цитата по «РИА-Новости»).

Вместе с этим отмечается, что рост стоимости приведет к снижению спроса на бездрожжевой хлеб. В свою очередь компания «Житница» рассчитывает, что в сентябре цены поднимутся на 2-3 руб. за булку. При этом наценка на хлеб с добавками никак не ограничивается, так как он не является социально значимым продуктом. Поэтому цена такого хлеба может доходить до 70 руб.

О росте цен на себестоимость хлеба предприятия Сибири сообщали еще в апреле прошлого года. Убытки отрасли, по их оценке, в несколько раз тогда превосходили объемы обещанной господдержки. За февраль-апрель 2022 года, по данным предприятий, сырье и оборудование подорожали в среднем на 30%, а по отдельным позициям — в 1,5–2 раза. При этом производители хлеба ожидали рост оптовых цен на муку, маргарин и другие продукты.

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Александр Киселев