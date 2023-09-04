Жители Краснодара за год стали добираться на работу на 20% быстрее

Жители Краснодара за год стали тратить на 20% меньше времени на дорогу на работу. Об этом сообщают известия со ссылкой на исследование корпорации развития ВЭБ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В среднем жители России проводят в общественном транспорте около 45 минут в день и более семи дней в год. При этом средняя продолжительность одной поездки, по данным на 2022 год, составляет 22 минуты. Показатель увеличился за год с 18,3 минут в связи с расширением территорий крупных городов.

Краснодар улучшил показатели мобильности. Индекс составил 48 баллов при среднероссийском в 42 балла.

«Степень использования общественного транспорта в России будет увеличиваться за счет обновления парков и, как следствие, уменьшения интервалов движения и оптимизации маршрутов»,— цитирует издание выводы специалистов корпорации.

Доля современного подвижного состава в парке общественного транспорта города достигает 19,23%. При этом на электротранспорт приходится не менее 40% от общего числа перевозок. Среднее время ожидания нужного маршрута на остановке составляет 6 минут. Среднее время на дорогу от дома до работы — 33,3 минуты.

Анастасия Донскова

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