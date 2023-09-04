Новосибирская область закупит автобусы на 317 млн рублей

Компания ООО «Спецмаш» заключила контракты на поставку 69 автобусов в Новосибирскую область, преимущественно транспорт на бензиновом двигателе (54 автобуса), еще 15 на дизельном. Общая сумма сделки составит 317 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самую крупную партию получит Черепановский район - 9 дизельных автобусов на 30-35 посадочных мест за 49,3 млн руб. Немного меньше Краснозерский район - 11 бензиновых автобусов на 20-25 посадочных мест за 42,7 млн руб.

Также ООО «Автобусный-центр столица» (Татарстан, официальный дилер ПАО «КАМАЗ») и Искитим заключили контракт на 62,6 млн руб., который включает четыре автобуса с газовыми двигателями на 30-35 посадочных мест.

Поставка всей техники планируется до конца 2023 года. Транспорт должен быть произведен не ранее 2023 года. Как указывается на портале госзакупок, еще несколько районов области объявили торги на покупку автобусов на 256 млн рублей.

На официальном сайте «Спецмаш» указывается, что компания является официальным дилером группы «ГАЗ» и Торговый дом «МТЗ-Сибирь» (официальный дистрибьютер Минского тракторного завода в СФО и ДФО).

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Александр Киселев