В Батайске участник СВО получил огнестрельное ранение после ссоры на улице

В ночь на 3 сентября в Батайске неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в военного, который недавно вернулся из зоны СВО. Происшествие зафиксировано у кафе «Клевер» в парке им. Ленина, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

По данным полиции, между мужчинами произошел конфликт, в результате чего неустановленный участник выстрелил в военного 12 раз, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевший отказался от медицинской помощи, хотя получил ранение в голову.

Инцидент с военным прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Анастасия Назарова