В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на ребенка

В Екатеринбурге в микрорайоне «Семь ключей» стая бродячих собак напала на десятилетнюю девочку. Информацию об этом, опубликованную в СМИ, проверят следователи СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, стая обитает в микрорайоне уже длительное время. Они нападают как на людей, так и на домашних животных.

«Территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося, указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка»,— сообщили в пресс-службе СКР.

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