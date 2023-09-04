Инвестиции в экономику Удмуртии в первом полугодии превысили 55 млрд рублей

Инвестиции в экономику Удмуртии по итогу первого полугодия 2023 года достигли 56,1 млрд руб. Это на 2,8% выше объема за прошлый год в сопоставимой оценке, сообщает Удмуртстат. Более половины средств направили в добывающие и обрабатывающие отрасли — 23,9% и 28,1% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом 36,3 млрд руб. составили вложения в капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Из этого числа 71% собственные средства компаний. Среди привлеченных денег 10,4% приходится на бюджетные средства, кредиты банков — 14%.

На приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь использовали 44,7% от общего объема инвестиций. Еще 32,3% направили на возведение зданий, сооружений и улучшение земель.

В Приволжском федеральном округе по объему освоенных инвестиций, а также в расчете на душу населения лидирует Татарстан с показателями в 386,4 млрд руб. и 96,6 тыс. руб. соответственно. В Удмуртии объем инвестиций на душу населения составил 38,8 тыс. руб. Регион оказался нас седьмом месте в ПФО.