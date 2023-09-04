В Башкирии возбудили дело о подключении майнинговой фермы к счетчику МКД

В Белебее по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о причинении ущерба собственникам помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Личность подозреваемого в преступлении пока не известна.

Как было установлено надзорным ведомством, оборудование для добычи криптовалюты было установлено в двух комнатах в многоквартирном жилом доме по улице Восточной. Майнинговая ферма была подключена к общедомовому счетчику электроэнергии. Стоимость потребленных установками ресурсов составила около 250 тыс. руб. Расходы были возложены на управляющую домом компанию, которая предъявила их к возмещению собственникам квартир.

Наталья Балыкова

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